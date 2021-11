Politie heeft nog geen idee hoe verongelukte tieners Helmond aan auto kwamen

De politie heeft nog geen idee hoe vier jongens van 15 en 16 jaar de auto hebben kunnen bemachtigen die afgelopen nacht verongelukte in Helmond. Drie van de vier jongens kwamen om het leven bij de aanrijding met een ambulance, de vierde raakte zwaargewond.

Een politiewoordvoerder zegt dat de eigenaar van de auto inmiddels is achterhaald. "Maar we weten niet hoe deze vier jongens aan die auto zijn gekomen, in de auto zijn gekomen en uiteindelijk op deze plek zijn gekomen", zei hij op NPO Radio 1.

De joyriders zouden de auto op een normale manier hebben gestart, met een sleutel. De politie doet onderzoek naar de relatie tussen de jongens en de auto-eigenaar. Naast het wrak werd een fles lachgas gevonden. Ook de mogelijke rol van lachgas bij het ongeval wordt onderzocht.

'Zwaargewonde vierde slachtoffer stabiel'

Kort na middernacht botste de auto met daarin de jongens frontaal op de ambulance. Die had net een melding achter de rug en was, zonder patiënten, op weg naar een ambulancepost.

Drie jongens - twee uit Eindhoven en een uit Nuenen - overleden ter plekke. De situatie van de zwaargewonde vierde inzittende, een 15-jarige jongen uit Eindhoven, is volgens de politiewoordvoerder stabiel. De ambulancemedewerkers werden ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

Ontzettend harde klap

Het dodelijke ongeval heeft tot ontzetting geleid rond de plek op de Heeklaan waar het gebeurde en in de omgeving van de slachtoffers. Tal van mensen legden vandaag bloemen bij een afgebroken lantaarnpaal.

Een buurtbewoner zei tegen Omroep Brabant dat hij rond 00.15 uur een "hele harde klap" hoorde. "Echt ontzettend hard. Toen keken we naar buiten en zagen we meteen dat het fout was toen we die personenauto en ambulance zagen", zei hij. "Ik belde direct 112, maar ik kwam er niet doorheen. Waarschijnlijk omdat iedereen op dat moment aan het bellen was vanwege dit ongeluk."

Hij besloot niet zelf naar de plaats van het ongeluk te lopen. "Ik zag van een afstand al een wit laken. Ik wist meteen: dit is niet goed."

Omroep Brabant sprak ook met een jongen die vanochtend de plek van het ongeval bezocht. "Ik was door mijn moeder gebeld over wat er gebeurd was", zei hij tegen de omroep. "Ik was weleens met deze jongens op een feestje. Het waren heel aardige jongens."