Spaarzaam puntenverlies hockeyers Bloemendaal, vrouwen SCHC winnen topper

De hockeymannen van Bloemendaal hebben pas voor de tweede keer dit hoofdklasseseizoen punten verspeeld. De riante koploper kwam in speelronde twaalf op bezoek bij HGC niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Bloemendaal stond tot twaalf minuten voor tijd met 2-1 voor. Daarna sleepte Seve van Ass de gelijkmaker binnen voor HGC uit een strafcorner. Lucas Veen had HGC vroeg in het duel op voorsprong gezet, waarna Tim Swaen en Jasper Brinkman er 1-1 en 1-2 van maakten. HGC had de laatste elf competitieduels met Bloemendaal verloren, dus het gelijkspel was een opsteker. Toch eindigde de ontmoeting in een domper voor de thuisclub, want Jorrit Croon moest in de slotfase geblesseerd van het veld.

Bloemendaal gaat in de stand nog altijd ruim aan kop. Nummer twee Kampong had dichterbij kunnen komen, maar slaagde er ook niet in om te winnen. Er werd met 2-2 gelijkgespeeld in Rotterdam, dat vlak voor tijd nog scoorde via Thijs van Dam. Vrouwen SCHC passeren Amsterdam Bij de vrouwen slaagde SCHC er eindelijk in om een topduel in de hoofdklasse te winnen. De formatie uit Bilthoven wist in en tegen Amsterdam een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 zege. De laatste keer dat SCHC juichend van het veld stapte tegen Amsterdam óf Den Bosch dateerde van 30 september 2018. Met die vloek wilde de ploeg van Lucas Judge in het Wagener Stadion afrekenen. In het eerste kwart nam de thuisploeg echter afstand door middel van twee treffers. Eerst benutte Freeke Moes een rebound, nadat SCHC-keepster Alexandra Heerbaart redding had gebracht op een schuifslag van Sabine Plönissen.

Vreugde bij SCHC na de 2-1 van Yibbi Jansen - Pro Shots