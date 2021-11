SCHC wipt over Amsterdam heen na zege in hockeytopper (3-2)

In het eerste kwart nam de thuisploeg echter afstand door middel van twee treffers. Eerst benutte Freeke Moes een rebound, nadat SCHC-keepster Alexandra Heerbaart redding had gebracht op een schuifslag van Sabine Plönissen.

SCHC is er eindelijk in geslaagd om een topduel in de hoofdklasse hockey bij de dames te winnen. De formatie uit Bilthoven wist in en tegen Amsterdam een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 zege.

Later maakte Zoë Admiraal er 2-0 van, na voorbereidend werk van Noa Muller. Admiraal schoof de bal in de lange hoek achter Heerbaart. Een fikse tegenvaller voor SCHC, dat het verschil in het tweede kwart in het slot kleiner wist te maken door toedoen van Yibbi Jansen.

Na de pauze was Ginella Zerbo dicht bij de gelijkmaker, maar haar poging werd gepareerd door Anne Veenendaal. De goalie van Amsterdam had in het vervolg van het derde kwart geen antwoord op een inzet van Isa Kroot.

Glans

SCHC putte vertrouwen uit de 2-2 en gaf de comeback helemaal glans met een doelpunt van Mette Winter. Veenendaal redde aanvankelijk tot drie keer toe, maar was uiteindelijk kansloos bij de intikker van Winter. Een antwoord van Amsterdam bleef vervolgens uit.

Door de overwinning is SCHC op de ranglijst ten koste van Amsterdam een plek opgeschoven. Het verschil tussen de nummers twee en drie is een punt. Koploper is Den Bosch, dat op bezoek bij Pinoké geen fout maakte (1-2).