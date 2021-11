Lockdown in Oostenrijk: ongevaccineerden mogen de deur niet uit

In Oostenrijk gaat morgen een lockdown in voor niet-gevaccineerden. De maatregel treft miljoenen mensen die niet of niet volledig zijn ingeënt. De vaccinatiegraad in Oostenrijk is met 65 procent een van de laagste in de Europese Unie.

De maatregel is genomen na spoedoverleg van kanselier Schallenberg met de regeringsleiders van de negen deelstaten, omdat de besmettingscijfers dagelijks nieuwe records vestigen. Gisteren werden 13.000 nieuwe besmettingen gemeld.

"De vaccinatiegraad moet omhoog, die is beschamend laag", zei Schallenberg op een persconferentie. Mensen die niet zijn ingeënt, mogen alleen in noodzakelijke gevallen naar buiten, bijvoorbeeld om boodschappen te doen.

De beperkingen voor niet-gevaccineerden waren in Oostenrijk al groot. Voor hen gold de 3G-regel voor het werk en de 2G-regel voor het openbare leven. 2G houdt in dat alleen mensen die gevaccineerd zijn of recent zijn genezen van het coronavirus toegang hebben. Bij 3G mogen ook mensen met een bewijs van een negatieve test worden toegelaten.

Het doel van de maatregel is om de vaccinatiebereidheid te vergroten en om het aantal contacten te verminderen om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen.