Kleuter overleden bij ongeval A4, Heracles-voetballer Rai Vloet aangehouden

Bij een aanrijding op de A4 ter hoogte van Hoofddorp is vannacht een 4-jarig jongetje overleden. Hij zat met een ander jong kind en hun ouders in de auto.

Het gehele gezin werd na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht, waar het jongetje aan zijn verwondingen overleed.

Voetballer

De mannen in de andere auto bleven ongedeerd. Zij zijn na het ongeluk aangehouden. Een van hen is de 26-jarige Heracles-middenvelder Rai Vloet. De andere persoon is een 27-jarige man uit Veldhoven. Mogelijk waren zij onder invloed, meldt de politie.

Op foto's is te zien dat een van de auto's aan de voorkant is beschadigd. De andere wagen is zwaar beschadigd aan de achterkant. De politie zoekt nog naar getuigen.