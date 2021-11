Elizabeth toch niet bij herdenkingsdienst voor oorlogsslachtoffers

De Britse koningin Elizabeth is vandaag toch niet aanwezig bij een herdenking van oorlogsslachtoffers. De 95-jarige koningin kampt met rugklachten, meldt Buckingham Palace in een persverklaring. Ze is volgens het paleis "teleurgesteld" dat ze de dienst in het kader van Remembrance Sunday moet missen. "Met grote spijt" besloot ze vanochtend op het laatste moment af te zeggen.

Op Remembrance Day wordt in het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest stilgestaan bij de slachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog en conflicten daarna. Elizabeth zou in Londen traditiegetrouw aanwezig zijn bij de dienst bij de Cenotaph, het nationale oorlogsmonument van het Verenigd Koninkrijk.

Rust op doktersadvies

Het zou Elizabeths eerste publieke optreden zijn sinds ze de afgelopen weken op doktersadvies meerdere activiteiten afzegde. Ze bracht op 20 oktober een nacht door in het ziekenhuis en werd vervolgens geadviseerd tot zeker half november rust te houden. Daardoor was de koningin onder meer afwezig bij de klimaattop in Glasgow, die vrijdag officieel werd afgesloten.

Persbureau Reuters schrijft op basis van een bron rond Buckingham Palace dat de rugpijn niet gerelateerd is aan Elizabeths eerdere gezondheidsklachten. Het zou gaan om een "ongelooflijk, ongelukkig toeval".

De bron meldt verder dat de koningin komende week vooralsnog zoals gepland weer lichte werkzaamheden zal hervatten.