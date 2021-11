In een lege Kuip kan het dinsdag plots alle kanten op voor Oranje

Bij een gelijkspel tegen Noorwegen kan het bijna niet misgaan: alleen als Turkije met 13-0 (of meer) wint in Montenegro, zou Oranje alsnog veroordeeld zijn tot de play-offs.

Verder inzoomend op de regels: niet het onderling resultaat is doorslaggevend bij een gelijke eindstand in de poule, maar het doelsaldo.

Dat kan nadelig zijn voor Nederland. Want het zorgt ervoor dat het Spanje-Malta-scenario (de onwaarschijnlijke 12-1 in 1983 waardoor Oranje alsnog het EK misliep) nog mogelijk is bij een gelijkspel in De Kuip dinsdag en bij een monsterzege van Turkije in Montenegro.

Bij onderling resultaat was de 6-1 in Amsterdam tegen Turkije bij voorbaat al doorslaggevend geweest bij een remise. Nu behoudt Turkije een kleine kans op rechtstreekse kwalificatie als het in punten gelijk komt met Nederland, al is het doelsaldo ruimschoots in het voordeel van Oranje: +23 om +10.