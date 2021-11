Getergd Mercedes voelt zich gepiepeld en wil keihard terugslaan

De zevenvoudig wereldkampioen onderstreept dat een topresultaat in de race op zondag nog steeds realistisch is. "Ik geef nooit op. Het wordt zwaar, maar de auto is geweldig. Niets is onmogelijk", zegt de coureur die vanwege een motorwissel opnieuw een gridstraf voor zijn kiezen krijgt.

Hamilton zette een indrukwekkende inhaalrace neer. In een sprintrace van een half uur stormde hij van de twintigste naar de vijfde plaats. "We hebben zoveel te verduren gehad. Dit voelt bijna als een zege. Het was alsof ik weer in de karts zat."

De Grote Prijs van Brazilië begint zondagavond om 18.00 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting van de race is te zien in Studio Voetbal, vanaf 23.00 uur op NPO 1.

Op de boordradio van Hamilton was Wolffs taal beduidend minder diplomatiek en politiek correct. "Lewis, je hebt de schade beperkt. Prima gedaan. Fuck them all". Die tekst moet niet te letterlijk worden opgevat, zei de teambaas een uurtje later, toen het stof was neergedaald. Maar dat het Mercedeskamp woedend en getergd is, is glashelder.

"We werden twee uur voor de sprintrace gediskwalificeerd. Dat is te triest voor woorden. Omdat het verdict zo lang op zich liet wachten, konden we heel veel procedures niet doorlopen zoals we dat gewend zijn. Het raakte de voorbereiding. Ik heb veel met Hamilton gepraat. Hij kon het aanvankelijk niet geloven. Lewis respecteert de wedstrijdleiding, maar het proces was bizar. We waren verrast door het harde en late besluit. Ik dacht aanvankelijk echt dat iemand een grap maakte."

Wolff relativeert de ernst van het vergrijp. "Het is duidelijk dat er iets mis was met de rechterzijde van Lewis' achtervleugel. Er is schade ontstaan tijdens de kwalificatie. Het was een kleine beschadiging en een minimaal vergrijp. De marge was zeer klein. Millimeterwerk. We voldeden net niet aan de eisen. Bovendien hadden we er geen snelheidsvoordeel van en was van opzet geen sprake."

Toch besloot de Mercedesleiding de straf te accepteren. "Als je een test niet haalt, is dat heel zwart-wit. Dan is het een feit, ben je de klos en heb je het gewoon te incasseren. Daarom hebben we ook geen beroep aangetekend. We hadden graag de zwaktes in het besluit willen aanvechten, maar dan ben je zo weken verder. Dat wil je in deze fase van het kampioenschap ook niet."