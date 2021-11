'Nog geen bewijs dat overvallers waardetransport gericht op agenten schoten'

Er is tot nu toe geen forensisch bewijs gevonden dat de overvallers van een waardetransport in Amsterdam-Noord gericht hebben geschoten op de politie. Dat meldt Nu.nl, dat een politierapport over de overval inzag. Bij de achtervolging werd volgens verklaringen van de politie met automatische wapens gericht op agenten geschoten.

De overval was in mei bij de firma Schöne Edelmetaal, waar voor tientallen miljoenen euro's aan goud en diamanten werd vervoerd. De daders namen voor meer dan 14,5 miljoen euro aan edelmetalen mee. De politie was al snel ter plaatse en het kwam tot een achtervolging, waarbij over en weer werd geschoten.

De achtervolging eindigde in Broek in Waterland, waar een aantal verdachten een weiland in vluchtte. Ook daar ontstond een vuurgevecht met de politie. Een van de verdachten werd in het weiland doodgeschoten, zes andere konden daar worden opgepakt.

Op deze beelden is te zien hoe een auto een tuin in rijdt en de inzittenden met bivakmutsen het weiland in vluchten: