Wie had dat gedacht? 'De Vrij is nu de meest stabiele factor bij Inter'

Stefan de Vrij - AFP

Internazionale-trainer Antonio Conte zal vanavond de naam van Stefan de Vrij als een van de eersten op het opstellingsformulier zetten. De 28-jarige Nederlander heeft zich bij de Italiaanse topclub ontwikkeld tot een onbetwiste basisspeler en geldt zelfs als een van de sleutelspelers bij de club die hunkert naar nieuw internationaal succes. Vanavond (21.00 uur) neemt De Vrij het met zijn club in de halve finales van de Europa League op tegen Sjachtar Donetsk. De winnaar van het duel mag het vrijdag in de finale opnemen tegen Sevilla. Transfervrij De Vrij kwam twee jaar geleden transfervrij naar Milaan, na vier jaar bij Lazio te hebben gespeeld. Vrijwel direct werd de oud-Feyenoorder basisspeler in San Siro, tot verrassing van sportjournalist en commentator David Endt. "Eerlijk gezegd moest ik het nog maar zien of het wat zou worden na zijn overstap van Lazio. Het leven bij Inter is heel anders dan bij Lazio. Bij Inter is er nóg meer druk en er komen andere factoren bij kijken, zoals karakter. Daarin heeft hij echt stappen gemaakt. Hij is nu echt onaantastbaar", aldus Endt.

Stefan de Vrij is uitgeroepen tot beste verdediger van de Serie A - AFP

De ontwikkeling van De Vrij viel ook de Italiaanse voetbalbond op. Na afloop van het seizoen werd de 37-voudig international uitgeroepen tot beste verdediger van de Serie A. En dat in het land waar verdedigen tot kunst is verheven. Een bijzonder knappe prestatie, weet ook Endt. "Persoonlijk vond ik het wel opvallend, maar het gaf mij wel een glimlach", reageert de oud-teammanager van Ajax. "Als je kijkt naar zijn ontwikkeling heeft hij het echt fantastisch gedaan. Het is het resultaat van jaren enorm professionalisme, de wil om jezelf te verbeteren." "Ook in de cultuur heeft hij zich echt verdiept. Dat is echt een compliment", aldus Endt. "En op persoonlijk vlak heeft hij zich ook ontwikkeld. Hij is nu de meest stabiele factor bij Inter."

Stefan de Vrij op de bank bij Oranje - ANP

Ook bondscoach Ronald Koeman zal met grote interesse naar de wedstrijd van vanavond kijken. Hoewel Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt normaal gesproken het centrale verdedigingsduo vormen in het Nederlands elftal, heeft de bondscoach met De Vrij een derde optie in handen die kwalitatief niet voor de twee anderen onderdoet. En dat is een geruststellende gedachte, aangezien De Ligt vanwege een schouderblessure de komende interlands moet missen. "Tegen Luxemburg hoef je natuurlijk niet met drie verdedigers te spelen, maar tegen zwaardere tegenstanders kan het echt wel belangrijk zijn", zegt Endt. "Het is natuurlijk een enorme luxe. Ik denk dat wanneer je ze alle drie opstelt, je echt iets hebt waar de rest van de ploeg op kan bouwen." Europees succes Internazionale hoopt vanavond voor het eerst sinds 2010 weer een Europese finale te halen. Zoals De Vrij daarin nu een sleutelrol speelt, was het destijds Wesley Sneijder die van cruciaal belang was voor het succes van de blauw-zwarte formatie. Met Sneijder als architect op het middenveld won Inter tien jaar geleden de Champions League door Bayern München in de finale met 2-0 te verslaan. Nadien bleven grote successen uit en dat doet pijn bij zowel de fans als de clubleiding, weet Endt: "Het winnen van de Europa League zou mooi zijn voor Inter, maar het wordt niet gezien als een hoofdprijs. De laatste jaren waren de successen niet conform de status en verwachtingen van de club."

