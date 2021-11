Reacties op slotverklaring Glasgow: van 'belangrijk signaal' tot 'faliekant mislukt'

Na twee weken onderhandelen door bijna tweehonderd landen is gisteravond op de klimaattop in Glasgow de slotverklaring afgehamerd. Het resultaat volgens voorzitter Sharma: het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad is weliswaar nog in leven, "maar de pols is zwak". In zijn commentaar verwijst Sharma naar het afgezwakte karakter van de verklaring. Onder druk van met name India en China is op het laatste moment een formulering over het stoppen met fossiele brandstoffen herzien. In de slotverklaring staat nu dat er wordt gewerkt aan het 'verminderen' van het gebruik van steenkool, en niet aan het 'uiteindelijk stoppen' met deze brandstof, zoals het eerder was geformuleerd. Sommige deelnemende landen gaven al aan ongemak te voelen bij dit onderdeel van de slotverklaring. Ook deskundigen en milieuorganisaties zijn kritisch, al is een deel wel te spreken over het signaal dat de landen hebben afgegeven op de top in Schotland.

Quote Ik ben blij dat ik niet in Glasgow aanwezig was, anders had ik mij diep geschaamd voor het resultaat. IPCC-hoofdauteur Gert-Jan Nabuurs

Wie zeer kritisch is, is Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese Bossen aan de Wageningen Universiteit en hoofdauteur bij het klimaatpanel IPCC. Hij vindt dat dat de belangrijkste doelen - de aanscherping van de klimaatdoelen voor 2030 en de financiering voor ontwikkelingslanden - totaal niet zijn bereikt. Nabuurs denkt dat met dit resultaat de 1,5-graden-doelstelling niet meer haalbaar is. "Dit laat het failliet zien van onderhandelingen met 200 landen. Hier kom je nooit uit, de belangen zijn te verschillend. Hier moeten andere wegen bewandeld worden in de toekomst. Met een meer regionale aanpak zoals bijvoorbeeld de Europese Green Deal, of een aanpak via een veel kleinere G20 of iets dergelijks. Anders komen we hier nooit uit. Ik ben blij dat ik niet in Glasgow aanwezig was, anders had ik mij diep geschaamd voor het resultaat". 'Slap, maar wel een doorbraak' Milieuorganisatie Greenpeace merkt de gebreken van deze uitkomst ook op, maar ziet nog wel een lichtpuntje. "Het is slap, het is zwak en het 1,5-graden-doel is nog maar net in leven. Maar er is wel een signaal afgegeven dat het tijdperk van fossiele brandstoffen ten einde loopt. En dat is belangrijk. Zeker op een klimaattop waar lobbyisten van de fossiele industrie wederom flink vertegenwoordigd waren." Dat de tekst op het laatste moment is aangepast, doet daar volgens Greenpeace niet aan af. "De zin in de slotverklaring over het minderen met steenkool en het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen is afgezwakt, maar het is niettemin een doorbraak."

Quote Investeerders realiseren zich dat fossiele brandstoffen hun langste tijd gehad hebben. Maarten van Aalst van het Internationale Rode Kruis