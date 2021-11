Drie tieners omgekomen bij frontale botsing met ambulance

Bij een frontale botsing tussen een ambulance en een personenauto in Helmond zijn drie minderjarigen om het leven gekomen. De politie meldt dat het gaat om twee jongens van 15 en 16 uit Eindhoven en een 16-jarige jongen uit Nuenen. Die laatste zou de auto hebben bestuurd. De vierde inzittende, een jongen van 15 uit Eindhoven, is zwaargewond.

Van wie de auto was en hoe de jongens aan het voertuig kwamen, is niet bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk waardoor de auto en de ambulance kort na middernacht op elkaar konden botsen.

Bij het ongeluk liepen ook twee ambulancemedewerkers verwondingen op. Zij zijn, net als de jongen van 15, naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen van de ambulancemedewerkers lijken volgens de politie mee te vallen, maar ze zijn wel ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

De plek waar de botsing was, de Heeklaan in Helmond, is na het ongeluk afgezet. Beide voertuigen zijn voor nader onderzoek in beslag genomen en worden weggetakeld. Persbureau ANP meldt dat de ambulance geen sirenes en zwaailichten aan had staan toen het ongeluk gebeurde.