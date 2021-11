Drie jongens (15 en 16) omgekomen bij botsing met ambulance

Een politiewoordvoerder zegt tegen het Eindhovens Dagblad dat de personenauto waarschijnlijk op de verkeerde weghelft was terechtgekomen en vervolgens kort na middernacht botste op de ziekenwagen. Die had net een melding achter de rug en was, zonder patiënten, op weg naar een ambulancepost.

Een vierde inzittende, een jongen van 15 uit Eindhoven, raakte zwaargewond. Van wie de auto was en hoe de tieners aan het voertuig kwamen, is niet bekendgemaakt.

Bij het ongeluk liepen ook twee ambulancemedewerkers verwondingen op. Zij zijn, net als de jongen van 15, naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen van de ambulancemedewerkers lijken volgens de politie mee te vallen, maar ze zijn wel ter observatie opgenomen.

De plek waar de botsing was, de Heeklaan in Helmond, is na het ongeluk afgezet. Beide voertuigen zijn voor nader onderzoek in beslag genomen en worden weggetakeld.