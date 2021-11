Gepikeerde Van Gaal analyseert blamage Oranje: 'Oké, het is mijn schuld'

Gemakzucht of minder focus? Het klinkt praktisch hetzelfde, maar voor bondscoach Louis van Gaal geven in zijn analyse juist details de doorslag als hem gevraagd wordt hoe Nederland de zege in Montenegro nog kon verspelen (2-2). "Gemakzucht heeft een negatieve bijsmaak. Focus heeft dat minder", zegt Van Gaal, die zo positief mogelijk naar het allesbeslissende kwalificatieduel met Noorwegen wil toewerken. Een finale die niet nodig was geweest, als Oranje gewoon die 2-0 over de streep had getrokken. "We staan nog steeds in de beste positie." Het was volgens Van Gaal niet stil in de kleedkamer, nadat een unieke kans op groepswinst en dus WK-deelname werd gemist.

Quote Ik heb proberen uit te leggen dat we niet zo speelden als we hadden afgesproken. Louis van Gaal zijn lange analyse van Oranje samen tegenover NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg

"Er zijn natuurlijk altijd spelers die hun mond opendoen. En dan worden er natuurlijk reacties op gegeven", ving Van Gaal op. "Maar dat moet niet uit de kleedkamer komen, dat moet in de kleedkamer blijven." Maar hoe kon dit allemaal gebeuren? Op zoek naar het antwoord dat niemand kon geven, werd een geprikkelde Van Gaal ook een beetje cynisch. "Oké, het is mijn schuld. Ik heb gewisseld en die wissels waren ook niet goed", zei Van Gaal spottend. Om daar later nog aan toe te voegen: "Ik heb proberen uit te leggen dat we niet zo speelden als we hadden afgesproken." Bekijk hieronder de samenvatting van Montenegro-Nederland:

Bekijk de samenvatting van Montenegro - Nederland - NOS