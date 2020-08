Duitse mededingingsautoriteit onderzoekt Amazon

De Duitse mededingingsautoriteit onderzoekt of webwinkelgigant Amazon misbruik maakt van zijn dominante marktpositie. Andreas Mundt, president van de kartelwaakhond, zegt in de Frankfurter Algemeine Zeitung dat de Duitse autoriteiten willen weten of en in welke mate Amazon zich bemoeit met het prijsbeleid van bedrijven die hun producten via de webgigant verkopen.

De mededingingsautoriteit kreeg klachten dat Amazon recent winkels zou hebben geblokkeerd die producten voor "te hoge prijzen" op het platform aanboden. Ook zou de techreus zijn dominante positie hebben misbruikt tijdens de coronacrisis.

Aan het begin van de crisis stegen de prijzen van bepaalde producten snel. Er was veel vraag, weinig aanbod en de aanvoer van nieuwe koopwaar, voornamelijk uit Azië, zakte in door de coronamaatregelen. Amazon zou maatregelen hebben genomen om de prijsstijgingen de kop in te drukken, en dat mag niet, zegt Mundt. "Prijsafspraken worden zelfs in de crisis niet getolereerd".

Volgens een woordvoerder van Amazon mogen de verkooppartners hun eigen productprijzen op het platform bepalen. Wel is het systeem zo ontworpen dat er actie wordt ondernomen bij het opdrijven van de prijzen, zegt het concern in Handelsblatt.

Grootste webwinkel

Amazon is verreweg de grootste webwinkel in Duitsland met een jaaromzet van zo'n 10 miljard euro in 2019. Na de VS is Duitsland de belangrijkste afzetmarkt voor Amazon.

Eerder al, in 2018, liep er een onderzoek naar de manier waarop Amazon zaken doet in Duitsland. Na dat onderzoek maakten de techreus en de mededingingsautoriteiten afspraken over de voorwaarden waarop met partnerbedrijven wordt omgegaan.