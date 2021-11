Van Barneveld speelt sterk op Grand Slam of Darts, maar verliest alsnog

Raymond van Barneveld mocht zaterdagavond voor het eerst in drie jaar weer zijn pijlen laten vliegen bij de Grand Slam of Darts in Wolverhampton. Het leverde de 54-jarige Nederlander een brede glimlach op ook al verloor hij met 5-4 van de nummer tien van de wereld Michael Smith.

Het toernooi in Wolverhampton is de een-na-laatste major voor het WK, waar Van Barneveld ook aanwezig zal zijn. 'Barney', die het toernooi in 2012 won, heeft ondanks de nederlaag tegen de Engelsman het einde van zijn eerste seizoen sinds zijn comeback redelijk goed ingeluid.