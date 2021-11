'Schandalig' en 'superdom', maar Van Dijk en Depay niet op één lijn na debacle

Dat Oranje zaterdag tegen Montenegro volkomen onnodig een 2-0 voorsprong en daarmee een WK-ticket heeft weggegeven, daarover waren alle spelers van Oranje het wel eens. "Het is gewoon schandalig", zei een boze aanvoerder Virgil van Dijk. "We doen onszelf tekort en doen de fans tekort", zei Memphis Depay.

Opvallend was de verschillende visie die Van Dijk en Depay hadden over de manier waarop de voorsprong dan wel behouden had moeten worden. "We willen allemaal de bal hebben, we willen allemaal voetballen, naar voren rennen en scoren", zei Van Dijk. "Maar we moeten zorgen dat we ook verdedigend denken. Controle houden. Als het lelijk moet, moet het lelijk. Dan maar zakelijk."