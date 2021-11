Oranje laat WK-kwalificatie door vingers glippen, dinsdag herkansing tegen Noren

Nederland heeft kwalificatie voor het wereldkampioenschap op een hopeloze manier verspeeld. Er is nog niks verloren na de 2-2 bij Montenegro, maar tot tien minuten voor tijd speelde Oranje nog een gewonnen wedstrijd en leek het WK-ticket al binnen. Na het verrassende gelijkspel van Noorwegen tegen Letland volstond een zege namelijk voor groepswinst, maar Nederland maakte het misschien nog wel bonter door later op de avond een 2-0 voorsprong te verspelen. Na twee goals van Memphis Depay beroofden Ilija Vukotic en Nikola Vujnovic het al uitgespeelde Montenegro het Nederlands elftal van twee punten, waardoor dinsdag in een lege Kuip de beslissing valt in een directe confrontatie met concurrent Noorwegen. Een duel dat niet verloren mag worden door het elftal van Louis van Gaal. Hoe was dit mogelijk? De coronamaatregelen werden nog zo vervloekt. Want hoe was het toch mogelijk dat dit allesbeslissende duel in Rotterdam zonder de steun van het Oranje-legioen zou plaatsvinden? Maar dat scenario had makkelijk voorkomen kunnen worden. Nu rijst de vraag hoe het toch mogelijk is dat Nederland het zover heeft laten komen.

Memphis Depay juicht na zijn tweede treffer tegen Montenegro. - ANP

Nederland had wat zorgen voorin, doordat Steven Berghuis rechts voorin ontbrak. Van Gaal begon daardoor met Donyell Malen en Arnaut Danjuma op de flanken, naast de onomstreden Depay. Dat om die muur van relatief onbekende Montenegrijnen zo snel mogelijk om te duwen. Want met Stevan Jovetic en Adam Marusic waren twee van de betere spelers van Montenegro geveld door corona, maar desondanks beet het thuisland bij vlagen nog flink van zich af. Met voetballers die hun geld verdienen in Roemenië, Israël en Kazachstan werd af en toe het randje opgezocht. Depay leek Oranje er doorheen te slepen, door zijn twee goals in Podgorica inmiddels vierde op de topscorerslijst aller tijden. Discutabele strafschop De eerste was een makkelijk gegeven penalty, halverwege de eerste helft. Klaassen was slim gaan liggen, na licht contact met Marko Jankovic op de rand van het strafschopgebied. De videoscheidsrechter keek mee, maar liet het bij wat het was. Een strafschop dus, die bijna uit stand onberispelijk binnen werd getrapt door de Barcelona-aanvaller. En vlak na rust was het nog een keer raak, op aangeven van Denzel Dumfries. De buit was binnen, zo leek het.

Louis van Gaal bedankt Georginio Wijnaldum voor zijn bijdrage aan het duel met Montenegro. - ANP