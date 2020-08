Kompany stopt als voetballer en wordt nu écht coach Anderlecht

Het was geen geheim in België dat het niet boterde tussen Kompany en Vercauteren. Kompany zou graag zien dat Anderlecht voetbalt in de stijl van zijn voormalige City-coach Pep Guardiola, terwijl Vercauteren pragmatisch en resultaatgericht werkt. Bij Anderlecht spelen de Nederlanders Michel Vlap en Derrick Luckassen.

Beste speler van de Premier League

Kompany begon zijn voetbalcarrière in 2003 bij Anderlecht en stapte na drie seizoenen over naar Hamburger SV. In 2008 werd de centrale verdediger ingelijfd door Manchester City, waarmee hij vier landstitels en twee keer de FA Cup won. In 2012 werd hij uitgeroepen tot beste Premier League-speler van het jaar. Vorig jaar keerde hij transfervrij terug bij zijn jeugdliefde.

Bij het Belgische nationale elftal kwam Kompany tot 89 interlands, waarin hij 4 keer scoorde. Bij het WK van 2018 werd hij met de Rode Duivels derde.