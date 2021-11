Oranje op drempel WK na verrassend gelijkspel Noorwegen, Turkije nu tweede in groep

Er werd flink gemopperd over een allesbeslissende wedstrijd Nederland-Noorwegen in een lege Kuip, na de aangescherpte coronamaatregelen van vrijdag. Maar Oranje heeft het nu in eigen hand om dat scenario te voorkomen.

Nederland is zaterdagavond bij een overwinning op Montenegro zeker van WK-deelname. Concurrent Noorwegen liep zich niet alleen stuk op Letland (0-0), Turkije heeft nu de beste papieren om als nummer twee in de poule naar de play-offs te mogen.

De uitwedstrijd van het Nederlands elftal bij Montenegro (zaterdag om 20.45 uur) is rechtstreeks te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app , op NPO 1 en via Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Noorwegen had moeten winnen van de Letten om zijn kansen op de groepswinst in eigen had te houden, maar wel zonder de wereldster Erling Haaland in de spits. En dat gemis liet zich duidelijk voelen.

Letland deed in de eerste helft nog een tijd lang mee, maar de boomlange Roberts Uldrikis van SC Cambuur werd niet in stelling gebracht.

Stormloop na rust

Aan de andere kant voerde het thuisland langzaam het tempo op, maar ging het pas echt stormen in de tweede helft. De gevaarlijkste man was Mohamed Elyounoussi, die de keeper passeerde maar de bal niet genoeg vaart mee kon geven. En twee minuten lang dacht hij daarna zelfs matchwinner te zijn.

De ontlading was groot toen Elyounoussi tien minuten voor tijd bij de tweede paal opdook om 1-0 te maken, maar in tegenstelling tot bij veel andere kwalificatieduels was er een videoscheidsrechter aangesteld. En na uitvoerige bestudering van de beelden bleek de linkeraanvaller van Southampton net buitenspel te staan.

In de laatste minuut was er nog een grote kopkans voor Alexander Sørloth, ooit mislukt bij FC Groningen, recht in de handen van keeper Roberts Ozols. Vanwege een lange blessurebehandeling van diezelfde Ozols werden er acht minuten bijgeteld, maar Letland overleefde die ook.