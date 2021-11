Gezochte Russische cybercrimineel aangehouden op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft op 2 november een Russische zakenman aangehouden op Schiphol op verdenking van grootschalige hackaanvallen. De 29-jarige Denis Doebnikov zou behoren tot de Russische ransomwaregroep Ryuk. De arrestatie gebeurde op verzoek van de Amerikaanse FBI.

Ryuk is volgens het aanhoudingsbevel dat door de Volkskrant werd ingezien verantwoordelijk voor 2400 digitale besmettingen met gijzelsofware in de afgelopen twee jaar. Dat zou de groep 87 miljoen euro aan losgeld hebben opgeleverd. Doebnikov zou losgeld hebben witgewassen.

De Rus was eerder tijdens een vlucht naar Bolivia tegengehouden in Mexico, vermoedelijk op verzoek van de Amerikanen. Hij kreeg opdracht een ticket voor een vlucht naar Moskou te kopen met een tussenstop in Amsterdam. Daar werd hij door de marechaussee aangehouden. Het Openbaar Ministerie zal hem naar alle waarschijnlijkheid overdragen aan de Amerikanen.