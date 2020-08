Aanvallende en verdedigende versterking voor Fortuna Sittard

Fortuna Sittard heeft zich voor aankomend seizoen versterkt met twee spelers. De 29-jarige aanvaller Sebastian Polter komt transfervrij over van Union Berlin en verdediger Mike van Beinen wordt gehaald van het Turkse Genclerbirligi.

Polter speelde eerder bij VfL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg en FSV Mainz 05 en anderhalf jaar bij het Engelse Queens Park Rangers. Afgelopen seizoen eindigde hij met Union Berlin als elfde in de Bundesliga. Bij de Berlijnse club was hij goed voor 46 goals in 104 wedstrijden.

Door een conflict mocht Polter de laatste zes wedstrijden van het afgelopen seizoen niet spelen. Volgens Union Berlin had Polter een salarisverlaging geweigerd, die de club had ingevoerd vanwege de coronacrisis.