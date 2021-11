Kaag: D66 moet voortouw nemen bij aanpak tweedeling in de samenleving

D66-leider Kaag roept partijleden op het initiatief te nemen om een eind te maken aan de verdeeldheid in de samenleving. Kaag sprak op het partijcongres in Den Bosch over de noodzaak om de "vicieuze cirkel van polarisatie in de samenleving" en de versplintering in de politiek te doorbreken.

Het D66-congres werd digitaal gehouden vanwege de oplopende coronabesmettingen. Kaags sloot de bijeenkomst met haar speech af. Ze zei dat de "verharding, de verruwing, de kunstmatige, opgeklopte tegenstellingen en de agressie die daarmee gepaard gaat" haar zorgen baren. Ze kwam in haar speech niet met concrete voorstellen wat de D66-politici daar dan precies tegen moeten ondernemen.

Ze wees op de bedreiging van verpleegkundigen, wetenschappers, journalisten. Ook de politiek draagt bij aan de verharding, aldus Kaag: "Kamer en kabinet houden zichzelf gevangen in een hamsterwiel van hypes."

'Weet niet of formatie slaagt'

Kaag ging kort in op de formatie. Ze herhaalde dat ze het in het landsbelang vond om mee te doen aan een kabinetsformatie met VVD, CDA en de ChristenUnie vanwege de ontstane impasse. Ze zei niet te weten of de kabinetsonderhandelingen rond komen. "We doen het goed of we doen het niet."