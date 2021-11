2.038 supporters zien FC Eindhoven winnen, in voorlopig laatste duel met publiek

Cas Faber is voorlopig de laatste speler in het betaalde voetbal die zijn treffer heeft kunnen vieren met het thuispubliek. Na het duel FC Eindhoven - FC Dordrecht, dat zaterdagmiddag in 5-1 eindigde voor de thuisploeg, blijven de stadions tot 5 december leeg.

Omwille van de nieuwe regels, die voorschrijven dat er na zaterdag 18.00 uur geen publiek meer aanwezig mag zijn bij sportwedstijden, werd het duel (het enige op zaterdag in de eerste divisie) vervroegd van 16.30 naar 16.00 uur.

Direct na afloop was er ook geen catering meer in het Jan Louwers Stadion.