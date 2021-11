Tiental Finland houdt WK-kansen overeind en elimineert Bosnië

In een direct duel om de tweede plaats in WK-kwalificatiegroep D heeft Finland Bosnië en Herzegovina verslagen. Hoewel de ploeg van bondscoach Markku Kanerva in Zenica lang met tien man moest spelen, zegevierde Finland met 3-1. De Bosniërs zijn nu uitgeschakeld.

In een volgepakt en sfeervol Bilino Polje-stadion hadden beide teams aan een overwinning genoeg om de tweede plaats te pakken. De thuisploeg ging aangespoord door het publiek furieus van start, ondanks de afwezigheid van de geblesseerde recordinternational en topscorer aller tijden Edin Dzeko.

De Bosniërs lieten enkele kansen liggen, waarna de Finnen door een handsbal van Miralem Pjanic een strafschop kregen. Teemu Pukki zag zijn strafschop gestopt worden door doelman Ibrahim Sehic, maar de topscorer aller tijden van Finland (33 goals) stelde even later Marcus Forss wel in staat om de score te openen.