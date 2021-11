Mbappé dirigeert oppermachtig Frankrijk naar Qatar, ook België zeker van WK-ticket

Regerend wereldkampioen Frankrijk heeft met een monsterzege op Kazachstan (8-0) beslag gelegd op een ticket voor het WK van 2022 in Qatar. Kylian Mbappé was met een hattrick in de eerste helft en in totaal vier doelpunten de grote man bij Les Bleus. Ook België stelde WK-deelname veilig. Frankrijk had aan een zege op Kazachstan voldoende voor een plek op het WK en al snel werd in het Parc des Princes in Parijs duidelijk dat die winst er zou komen. In de 6de minuut plaatste Mbappé een voorzet van Lucas Hernández in het doel en in de 12de minuut schoot hij op aangeven van Kingsley Coman zijn tweede goal binnen. Na een voorzet van opnieuw Coman completeerde Mbappé zijn hattrick met een stijlvolle kopbal in de 32ste minuut. Voor de 22-jarige Mbappé was het zijn 22ste goal voor Frankrijk. Voor het eerst maakte hij een hattrick.

Kylian Mbappe (r) en Kingsley Coman (l) - AFP

Karim Benzema maakte na rust de vierde en vijfde goal, de laatste op aangeven van Mbappé. Adrien Rabiot kopte de zesde binnen, Antoine Griezmann benutte een strafschop en Mbappé schoof vlak voor tijd zijn vierde en Frankrijks achtste in het net. Voor het eerst sinds Just Fontaine in 1958 scoorde een speler vier voor Frankrijk. . Voor de ploeg van bondscoach Didier Deschamps was het duel de eerste wedstrijd sinds het winnen van de Nations League. Frankrijk doet voor de zevende keer op rij mee aan het WK, na het missen van de edities van 1990 en 1994. De kwalificatie kwam uitgerekend op 13 november tot stand, zes jaar na de terroristische aanslagen in Parijs. Tiental Finland houdt WK-kansen overeind en elimineert Bosnië In een direct duel om de tweede plaats in WK-kwalificatiegroep D versloeg Finland Bosnië en Herzegovina. Hoewel de ploeg van bondscoach Markku Kanerva in Zenica lang met tien man moest spelen, zegevierde Finland met 3-1. De Bosniërs zijn nu uitgeschakeld.

Finland viert de zege op Bosnië en Herzegovina - EPA

In een volgepakt en sfeervol Bilino Polje-stadion hadden beide teams aan een overwinning genoeg om de tweede plaats te pakken. De thuisploeg ging aangespoord door het publiek furieus van start, ondanks de afwezigheid van de geblesseerde recordinternational en topscorer aller tijden Edin Dzeko. De Bosniërs lieten enkele kansen liggen, waarna de Finnen door een handsbal van Miralem Pjanic een strafschop kregen. Teemu Pukki zag zijn strafschop gestopt worden door doelman Ibrahim Sehic, maar de topscorer aller tijden van Finland (33 goals) stelde even later Marcus Forss wel in staat om de score te openen.

Anel Ahmedhodzic (l), Eldar Civic (m) en Robin Lod (r) - AFP

Enkele minuten daarna moest verdediger Jukka Raitala (ex-sc Heerenveen) met rood van het veld, na een harde overtreding op Sead Kolasinac. De Bosnische verdediger liet zich geblesseerd vervangen. In ondertal verdubbelde Finland de voorsprong via Robin Lod. Luka Menalo deed iets terug en Daniel O'Shaughnessy besliste het duel: 1-3.

Stand groep D - NOS

De strijd om de tweede plaats tussen Finland en nummer drie Oekraïne wordt dinsdag beslist. Finland en Frankrijk ontmoeten elkaar dan in Helsinki en Oekraïne gaat naar Bosnië. België nummer één, Wales springt naar twee België, de nummer één van de FIFA-ranglijst, kon kwalificatie alleen nog missen bij verlies in de laatste twee groepswedstrijden. Met Estland als tegenstander in Brussel op zaterdag leek dat hoogst onwaarschijnlijk. Christian Benteke, de vervanger van de geblesseerde Romelu Lukaku, opende in de 11de minuut de score.

België viert de goal van Christian Benteke (m) - AFP