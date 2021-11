Kindervredesprijs 2021 naar Indiase broers

De Internationale Kindervredesprijs gaat dit jaar naar de Indiase broers Vihaan (17) en Nav (14) Agarwal. Ze kregen de prijs in de Ridderzaal in Den Haag uitgereikt door kinderrechtenactivist Kailash Satyarthi, die in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede won. Aan de Kindervredesprijs is een studiebeurs verbonden.

De broers wonen in New Delhi, een van de meest vervuilde steden ter wereld. Omdat ze last van al het afval en de luchtvervuiling - Vihaan lijdt aan astma - besloten ze er wat aan te doen. De broers gingen zelf afval ophalen en scheiden. Dat begon met het afval van vijftien huishoudens. Dat is inmiddels uitgebreid naar afval van duizenden huizen, scholen en kantoren. De twee geven presentaties op scholen over de gevolgen van vervuiling en ze planten bomen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De Kindervredesprijs is een initiatief van kinderrechtenorganisatie KidsRights. De uitreiking werd bijgewoond door onder meer demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra en Benyam Mezmur van het VN-comité voor de Rechten van het Kind.