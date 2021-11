2G of 3G, hoe zit dat nou precies?

Op het werk wordt het niet ingevoerd, en ook niet in andere 'essentiële sectoren'. Dat zou "niet fair en niet redelijk" zijn, zegt minister De Jonge. Het is niet duidelijk wat er precies wordt verstaan onder essentiële sectoren.

"Een onvermijdelijke keuze" noemde demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid gisteren op de persconferentie de beoogde 2G-aanpak . In het kort betekent het dat ongevaccineerde Nederlanders geen QR-code meer kunnen krijgen na een negatieve coronatest. En dus op minder plekken naar binnen kunnen. Want 2G betekent: je bent gevaccineerd of van corona genezen. Die nieuwe aanpak roept tal van vragen op.

Waarom wil het kabinet dit nu toch? Het was toch omstreden?

Het kabinet erkent dat het een ingrijpende maatregel is. Er komt tenslotte een groter verschil tussen de bewegingsvrijheid van gevaccineerde en ongevaccineerde burgers. Maar het aantal coronabesmettingen stijgt met de winter voor de deur zó hard, benadrukt het kabinet, dat voorkomen moet worden dat de zorg overloopt. Dan zou er geen plek meer zijn in ziekenhuizen, en moeten operaties worden afgebeld. "Dat vind ik veel ingrijpender dan tegen ongevaccineerde mensen zeggen dat ze op een aantal risicovolle plaatsen even niet meer kunnen zijn", aldus De Jonge.

Het kabinet vindt het eerlijker ongevaccineerden de toegang te weigeren tot cafés en nachthoreca dan alles te sluiten voor iedereen die wel een prik heeft gehaald.

Een meerderheid van de Tweede Kamer eiste in maart van het kabinet dat een toegangspas niet wordt gebruikt om ongevaccineerden de toegang te weigeren tot voorzieningen of locaties. Maar wat vindt de Kamer nu? Dinsdag wordt over de maatregelen gedebatteerd, de meeste coalitiepartijen en de PvdA laten aan de NOS weten dat ze hun definitieve standpunt nog niet bepaald hebben.

Worden alle café-eigenaren verplicht tot een 2G-toegangsbewijs?

Nee, ondernemers krijgen zelf de keuze of ze met zo'n 2G-toegangspas gaan werken. Als een eigenaar een groot café heeft waarin iedereen op een stoel kan zitten, mogen ook ongevaccineerden met een negatieve coronatest naar binnen (3G). De Jonge: "Stel, een restaurant zegt: ik kan eigenlijk best mijn tent exploiteren als iedereen gewoon op zijn kont blijft zitten. Nou prima, doe het."

De app die nu gebruikt wordt om bij de ingang de QR-codes van bezoekers te checken wordt aangepast, waarbij met een schuifje een 3G-variant of een 2G-variant kan worden ingesteld door de ondernemer.

De burgemeesters zijn hier overigens helemaal niet blij mee, en vinden dat het kabinet een keuze moet maken tussen de twee systemen, omdat er te veel principiële en praktische bezwaren aan kleven. "Als overheid moet je daar de leiding in nemen", zei burgemeester Bruls van het Veiligsberaad vrijdagavond.

Wanneer wordt het ingevoerd, en voor hoe lang?

De voorbereiding van het wetsvoorstel duurt ongeveer drie weken, denkt De Jonge. En dan moeten de Eerste en Tweede Kamer er nog mee instemmen. Dus zeker niet voor begin december.

Of er genoeg steun in het parlement is op dit moment nog niet te zeggen. Partijen als de ChristenUnie en de PvdA hadden tot nu toe bezwaren tegen het uitsluiten van ongevaccineerden, maar beginnen ook steeds meer te beseffen dat het sluiten van de horeca voor alle gevaccineerden ook een ingrijpende maatregel is.

Minister De Jonge schat in dat de 2G-toegangspas de hele winter nodig zal zijn, dus de periode dat mensen vooral binnen zijn.