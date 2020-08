Stroomstoring in delen Den Haag, 'herstel duurt langer dan verwacht'

Stroomstoring in Den Haag, problemen bij een parkeergarage - NOS / Guus Dietvorst

In Den Haag is in delen van de stad de stroom uitgevallen. De stroomstoring trof in eerste instantie 37.000 huishoudens, bedrijven en andere klanten van netbeheerder Stedin aan de westkant van de stad. Een woordvoerder laat weten ruim 4700 aansluitingen in delen van het centrum sinds 12.15 uur weer elektriciteit hebben. Scheveningen, Duindorp en Statenkwartier hebben nog steeds te maken met stroomuitval. Het herstel duurt langer dan verwacht:

Oorzaak is vermoedelijk kortsluiting in het hoofdverdeelstation van Stedin bij de energiecentrale in Den Haag aan de Constant Rebecqueplein. De brandweer is ter plaatse. Het Haagse openbaar vervoersbedrijf meldt dat verschillende trams stil staan op straat.

Bij het stadhuis en de bibliotheek deelden beveiligers ijsjes uit aan de bezoekers die buiten moesten wachten. "Anders smelten onze ijsjes, dus daarom delen we ze liever uit", zei een van de beveiligers. Veel supermarkten, snackbars en benzinepompen houden hun deuren gesloten. Ook werkt een aantal verkeerslichten niet meer en zijn bij drukke kruispunten verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden. Omdat de stroomstoring inmiddels langer duurt dan vier uur, hebben klanten recht op compensatie. Voor een gemiddeld huishouden is dat 35 euro, meldt Stedin. Donkere winkels Rond 11.15 uur viel de stroom uit. Het werd donker in winkels en bij parkeergarages ontstonden kleine files omdat de slagbomen niet meer werkten. Terrassen serveerden alleen nog frisdrank, warme dranken konden niet meer bereid worden.