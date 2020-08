Stroomstoring in delen Den Haag, 'einde is in zicht'

Stroomstoring in Den Haag, problemen bij een parkeergarage - NOS / Guus Dietvorst

In Den Haag is in delen van de stad de stroom uitgevallen. De stroomstoring trof in eerste instantie 37.000 huishoudens, bedrijven en andere klanten van netbeheerder Stedin aan de westkant van de stad. Een woordvoerder laat weten ruim 4700 aansluitingen in delen van het centrum sinds 12.15 uur weer elektriciteit hebben. Scheveningen, Duindorp en Statenkwartier hebben nog steeds te maken met stroomuitval. Maar volgens Stedin is het einde in zicht:

Oorzaak is vermoedelijk kortsluiting in het hoofdverdeelstation van Stedin bij de energiecentrale in Den Haag aan de Constant Rebecqueplein. De brandweer is ter plaatse. Het Haagse openbaar vervoersbedrijf meldt dat verschillende trams stil staan op straat.

NOS-redacteur Guus Dietvorst zag rond 11.15 uur op straat dat het donker was in winkels. Medewerkers van een supermarkt in de binnenstad rookten voor de deur een sigaretje. Bij een parkeergarage zag hij een kleine file ontstaan, omdat de slagboom niet meer open ging. En op een terras konden klanten alleen fris bestellen en geen eten, koffie of thee.