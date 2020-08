Grote stroomstoring in Den Haag

Stroomstoring in Den Haag, problemen bij een parkeergarage - NOS / Guus Dietvorst

In Den Haag is in een groot deel van de stad de stroom uitgevallen. In delen van de binnenstad, Scheveningen en in Duindorp en Statenkwartier hebben mensen en bedrijven te maken met stroomuitval, meldt netbeheerder Stedin. Een woordvoerder laat weten dat rond 12.15 een deel van de stroomvoorziening is hersteld. De stroomstoring in Den Haag treft 37.000 huishoudens, bedrijven en andere klanten van netbeheerder Stedin aan de westkant van de stad. Het Haagse openbaar vervoersbedrijf meldt dat verschillende trams stil staan op straat.

NOS-redacteur Guus Dietvorst ziet op straat dat het donker is in de winkels. Medewerkers van een supermarkt in de binnenstad roken voor de deur een sigaretje. Bij een parkeergarage ziet hij een kleine file ontstaan, omdat de slagboom niet meer open kan. En op een terras kunnen klanten alleen fris bestellen en geen eten, koffie of thee.

Het stadhuis in Den Haag is slecht telefonisch bereikbaar en bezoekers van een bioscoop in het centrum moesten het pand verlaten.