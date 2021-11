De uitzending van 13 november

QR-code op het werk

De lockdown van drie weken start vandaag. Ondertussen werkt het kabinet aan een uitbreiding van het gebruik van de coronapas. De bedoeling is dat er een 2G-pas komt. Die krijg je alleen als je bent genezen of gevaccineerd. Niet als je bent getest. Deze pas is vooral bedoeld voor evenementen en horeca. Daarnaast wordt er ook gekeken of de coronapas kan worden gebruikt voor het werk. Zodat ook werkgevers straks kunnen vragen naar de pas. Gaan werkgevers dat doen? En hoe gaan ze dat dan aanpakken?

In de studio van Nieuwsuur is Krein Bons, ceo van Van Haren en voorzitter van de vereniging INRetail, te gast.