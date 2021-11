Minst slechte Nederlander Nuis 'schaamt zich diep' na deceptie op 1.500 meter

De 1.500 meter is al jarenlang het domein van de Nederlanders, maar in het Poolse Tomaszów Mazowiecki sloegen de Aziaten toe. De Koreaan Kim Min-seok won met 1.46,15 en de Chinees Ning Zhongyan eindigde als tweede.

De eerste 1.500 meter van het wereldbekerseizoen is voor de Nederlandse schaatsers op een enorme deceptie uitgelopen. Kjeld Nuis was met de zesde plaats de minst slechte van het Oranje-vijftal.

Maar dat was dan ook het enige positieve. Krol moest bij een wissel inhouden, verloor veel tijd en werd zestiende. En ook Nuis kwam in de laatste ronde niet meer vooruit,

Nadat Chris Huizinga (twintigste en laatste), Patrick Roest (twaalfde) en Jan Blokhuijsen (elfde) er weinig van hadden gebakken, had olympisch kampioen Nuis nog wel een goede start in de laatste rit tegen wereldkampioen Thomas Krol.

Nuis was na afloop duidelijk in zijn commentaar: "We zijn er dik afgereden en dat doet heel veel pijn. Het is een tijd waar ik me diep voor schaam." En ook bij Krol droop de teleurstelling ervan af: "Het was heel slecht, ik kwam niet vooruit."

Nuis zag ook een positief puntje: "Het begin was goed, maar daarna stopte het meteen. Ik was supergebrand om van Krol te winnen en dat is gelukt. Maar de manier waarop verdient geen schoonheidsprijs. Op dit moment heb ik er geen verklaring voor."

Ook Krol had geen verklaring voor zijn slechte rit. "Het was alsof ik door een moeras aan het rennen was. Ik hoop dat het het ijs was."