Drie tieners opgepakt voor mishandeling Zwaagdijk-Oost

In Zwaagdijk-Oost in Noord-Holland zijn vannacht drie tieners opgepakt op verdenking van mishandeling van drie leeftijdsgenoten. Daarbij belandde een van de slachtoffers in een sloot, meldt de politie.

Twee jongens van 17 en 18 fietsten rond 01.30 uur naar huis, toen ze door drie andere jongens werden aangesproken. Twee van hen zaten op een scooter en de ander op een fiets. De twee jongens fietsten door, maar een van hen werd van zijn fiets getrapt door een van de jongens op de scooter. Daardoor belandde hij in de sloot. De twee werden ook geschopt en geslagen.

De politie houdt er rekening mee dat de verdachten de jongens hadden opgewacht. Een jongen van 20 die in de buurt was probeerde de mishandeling te stoppen, maar werd zelf ook in elkaar geslagen.

De drie verdachten sloegen op de vlucht. Agenten troffen hen later aan in de buurt van de plek van de vechtpartij. Daar hielden de drie zich schuil in de bosjes. Het gaat om twee jongens van 16 en 17 uit Zwaag en een jongen van 17 uit Hoorn.