Opnieuw zege voor Griekspoor, dubbelspecialist Rojer verliest finale en partner

De zegereeks van Tallon Griekspoor duurt maar voort. Met een 6-7, 6-3, 6-4 overwinning op de Slowaak Alex Molcan heeft de tennisser zijn 25ste overwinning op rij geboekt.

Met de zege heeft Griekspoor zich geplaatst voor de finale van het Challenger-toernooi van Bratislava. Als hij zondag wint van de Hongaar Zsombor Piros, heeft de Nederlander zijn achtste titel van het seizoen binnen.

Top-100 binnengedrongen

Griekspoor is opgeklommen naar de 72ste plaats op de wereldranglijst, wat normaal gesproken voldoende is om komend seizoen rechtstreeks toegelaten te worden tot de toernooien op het hoogste niveau. Hij begon het jaar als de mondiale nummer 155.

De laatste keer dat Griekspoor een wedstrijd verloor was op 3 september in de tweede ronde van de US Open. Dat verlies was hem enigszins vergeven: Novak Djokovic was toen de tegenstander.