Dubbelspecialist Rojer verliest in Stockholm en sluit seizoen af zonder titel

Jean-Julier Rojer is er niet in geslaagd het ATP-toernooi van Stockholm op zijn naam te schrijven. De dubbelspecialist en zijn Pakistaanse partner Aisam-ul-Haq Qureshi verloren de finale met duidelijke cijfers van Andres Molteni uit Argentinië en Santiago Gonzalez uit Mexico: 6-2, 6-2.

Rojer en Koolhof uit elkaar

De finale in Stockholm was de laatste kans voor de 40-jarige Rojer om dit seizoen nog een titel op zijn naam te schrijven. In oktober verloor hij in Antwerpen de dubbelfinale met Wesley Koolhof.

Zaterdag werd ook bekend dat Rojer en diezelfde Koolhof hun samenwerking hebben beëindigd. De tennissers speelden samen sinds mei en wisten geen titel te veroveren. Tijdens de Olympische Spelen moest het duo zich terugtrekken vanwege een positieve coronabesmetting van Rojer.