Jackson schittert na 'gênante rit' opnieuw op 500 meter; weer bijrol Kok en Leerdam

In een rechtstreeks duel met Noa Kodaira (olympisch goud in 2018) reed ze met haar vinnige stijl de Japanse zoek.

De 29-jarige Jackson komt uit de wereld van het inlineskaten. Zes jaar geleden stond ze voor het eerst op noren en nu is ze een grote kanshebber voor olympisch goud.

Voor de Nederlandse schaatssters was net als vrijdag slechts een bijrol weggelegd. Femke Kok versloeg Jutta Leerdam in een rechtstreeks duel. Leerdam had opnieuw een matige start en Kok reed een rommelige ronde. Met 38,32 en 38,21 werden zij respectievelijk twaalfde en achtste. Dione Voskamp noteerde met 38,36 de veertiende tijd.