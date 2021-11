Jackson en Bowe schitteren in Polen; brons Nederland op ploegenachtervolging

In een rechtstreeks duel met Noa Kodaira (olympisch goud in 2018) reed ze met haar vinnige stijl de Japanse zoek.

Voor de Nederlandse schaatssters was net als vrijdag slechts een bijrol weggelegd. Femke Kok versloeg Jutta Leerdam in een rechtstreeks duel. Leerdam had opnieuw een matige start en Kok reed een rommelige ronde. Met 38,32 en 38,21 werden zij respectievelijk twaalfde en achtste. Dione Voskamp noteerde met 38,36 de veertiende tijd.

Winnares Jackson was, net als vrijdag, verbaasd over haar goede presteren. "Ik had gehoopt op een podiumplek, dus ik ben wel verrast met twee zeges op rij", reageerde de 29-jarige Amerikaanse.

Bowe zei dankbaar te zijn met de eerste zege van het wereldbekerseizoen. "Dit is goed voor het momentum en het zelfvertrouwen. Het is een mooie zege met een aardige marge", aldus de Amerikaanse die haar zinnen heeft gezet op olympisch goud in Peking.

Jutta Leerdam, tijdens de NK afstanden nog in grootse vorm, was op de vijfde plaats de beste Nederlandse. "Het ging niet gemakkelijk, ik voel gewoon niet wat ik doe en dan kan ik mijn vermogen niet kwijt", sprak ze na afloop. "Het lijkt wel of er een vloek in Polen op mij is, ik heb altijd wel problemen met het ijs."

Antoinette de Jong en Ireen Wüst werden gezamenlijk zesde. Femke Kok eindigde als tiende, maar had een excuus. "Ik heb iets verkeerd gegeten en had voor de 500 meter al een knoop in mijn maag. Daarna kwam alles eruit. Ik heb dan ook getwijfeld of ik de 1.000 meter zou rijden, maar het is toch een wereldbeker."