Mountainbiker naar de rechter na ongeluk op spoorwegovergang Hilversum

Een 32-jarige mountainbiker die vorig jaar zwaargewond raakte op een spoorwegovergang, stapt naar de rechter om antwoord te krijgen op de vraag wie verantwoordelijk is voor zijn botsing met een trein: spoorbeheerder ProRail of het Goois Natuurreservaat. Het ongeluk gebeurde vorig jaar december op een onbewaakte spoorwegovergang bij Hilversum.

De fietser, die anoniem wil blijven, zegt dat hij tijdens zijn tocht door de bossen werd afgeleid door een monumentje langs de kant van de weg. De foto, de kaarsjes en de bloemen trokken zijn aandacht, schrijft NH Nieuws.

"Op het moment dat de man nog even nakeek naar het monument en vervolgens weer voor zich keek, hoorde hij een harde toeter en werd hij op datzelfde moment gegrepen door een langsrazende trein", aldus zijn advocaat Tim Warnsinck. "Hij vloog daarbij meters door de lucht en kwam op een zeer ongelukkige wijze langs het spoor terecht."

In het verzoekschrift dat de letselschadeadvocaat bij de rechtbank heeft ingediend vraagt hij de rechter om uitspraak te doen wie er verantwoordelijk is voor het ongeval. Hij verwijt ProRail en het Goois Natuurreservaat als respectievelijk beheerder van de overweg en grondeigenaar dat zij onvoldoende hebben gewaarschuwd voor de "bijzondere gevaarlijke situatie" bij de overweg.

Kelderluikcriterium

Op de route naar de onbewaakte overgang worden fietsers niet vooraf gewaarschuwd voor de naderende spoorwegkruising, aldus de advocaat. Het eerste waarschuwingsbord staat pal tegen de overgang aan. De raadsman verwijst naar het zogenoemde kelderluikcriterium: ieder mens moet opletten, maar soms zijn situaties zo gevaarlijk dat daar op tijd voor gewaarschuwd moet worden.

ProRail laat in een reactie weten verbaasd te zijn over het verzoekschrift en wil geen inhoudelijk commentaar geven: "Overwegen moeten voldoen aan een aantal wettelijke eisen die in de verkeerswet staan. Denk bijvoorbeeld aan waarschuwingsborden, een schrikhek en een andreaskruis. We zorgen er daarnaast voor dat de zichtlijnen op orde zijn zodat verkeersdeelnemers goed kunnen uitkijken of er een trein aan komt", aldus de woordvoerder.

Vanuit het Goois Natuurreservaat is niet gereageerd op de aanklacht.

Plan om te ondertunnelen

De bewuste spoorwegovergang heeft geen geluidssignalen of knipperlichten. Zes jaar geleden overleed de toen 16-jarige Dascha Graafsma op dezelfde overweg nadat ze door een trein was gegrepen. Het monument waardoor de mountainbiker werd afgeleid, staat er ter haar nagedachtenis.

In 2018 vond ook een dodelijk ongeval plaats op dezelfde plek. Eind oktober presenteerde de gemeente Hilversum een plan om de overgang te ondertunnelen.