Na 286 dagen maakt Ajax-keeper Onana zijn rentree onder de lat

Ajax-keeper André Onana heeft na een afwezigheid van ruim negen maanden weer eens aan de aftrap van een officiële wedstrijd gestaan. De Kameroener neemt het momenteel met zijn nationale ploeg op tegen Malawi in de strijd om een WK-ticket.

De laatste keer dat Onana een wedstrijd speelde, was op 31 januari: in Alkmaar won Ajax met 3-0 van AZ. Zijn laatste interland was op 16 november vorig jaar, toen Kameroen met 0-2 verloor van Mozambique.

Schorsing

Onana werd op 5 februari geschorst nadat bij hem het verboden middel Furosemide in zijn urine werd aangetroffen. Het tuchtorgaan van de UEFA schorste de doelman voor een jaar, maar dat werd door het internationaal sporttribunaal CAS teruggebracht tot negen maanden.

Vorige week werd de Kameroener bij Ajax voor het eerst weer opgenomen in de wedstrijdselectie, een besluit wat door een deel van de fanatieke supporters niet werd gewaardeerd. Toch mocht Onana op de bank plaatsnemen tijdens het duel met Go Ahead Eagles. Daar bleef hij de hele wedstrijd zitten.