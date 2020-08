Drukte en personeelstekort bij registratie asielzoekers

De wachttijd voor asielzoekers die zich bij het aanmeldpunt in Ter Apel willen registreren is de laatste maanden opgelopen. Door een tekort aan personeel moeten soms tientallen asielzoekers de nacht doorbrengen in een wachtkamer zonder bed. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid na een artikel in NRC.

Het personeelstekort wordt veroorzaakt door de sterke schommeling in het aantal asielzoekers dat afgelopen half jaar naar Nederland is gekomen. Tot en met februari waren dat er maandelijks meer dan 2000, maar na de uitbraak van het coronavirus liep dat terug tot ruim 400 in april en mei. De immigratiedienst IND en de vreemdelingenpolitie plaatsten hierop een deel van het personeel over naar andere afdelingen, maar inmiddels loopt het aantal aanvragen weer snel op met bijna 800 in juni en bijna 1700 in juli.

Moeilijk voorspellen

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt het personeel nu weer geleidelijk teruggeplaatst naar identificatie en registratie. Maar volgens een woordvoerder is het moeilijk in te schatten hoeveel mensen precies nodig zijn, doordat het aantal asielzoekers per dag sterk wisselt. Door de onzekerheid over het verloop van het coronavirus is ook niet duidelijk hoeveel asielzoekers zich de komende maanden zullen melden.