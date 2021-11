Kromowidjojo zag coronabui al hangen: 'Mensen geappt om vrijdagavond te komen'

Ranomi Kromowidjojo voelde de bui al hangen. Nadat de beoogde coronamaatregelen van het demissionaire kabinet vrijdag gelekt waren, greep ze snel naar haar telefoon. "Toen ik het las, dacht ik al: nou, dit zou weleens de laatste avond kunnen zijn dat er publiek bij mag zijn. Dus ik had al wat mensen geappt dat ze die avond moesten komen kijken." De gelukkigen zagen 'Kromo' in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion nog één keer schitteren in de International Swimming League. De prestigieuze profcompetitie voor een paar van 's werelds beste zwemmers en zwemsters is voor de apotheose neergestreken in Eindhoven. In de komende drie weken strijden ploegen met flitsende namen als Cali Condors, DC Trident en Iron in een spetterende omgeving met opzwepende muziek en opvallende lichtshows om de ISL-kroon. Alles om het zwempubliek op de banken te krijgen. En toen kwam de persconferentie van het demissionaire kabinet.

De gelukkige aanwezigen zagen Kromowidjojo tweede worden achter haar Zweedse rivale Sarah Sjöström op de 50 meter vrije slag, zoals ook land- en teamgenoot Thom de Boer tweede werd op de 50 meter vrij. Dat Kromowidjojo en De Boer überhaupt van het startblok zouden duiken in Eindhoven hing deze week aan een zijden draadje. Twee van haar teamgenoten bij Team Iron waren namelijk positief getest op corona, met als gevolg dat de hele ploeg in quarantaine moest. Een negatieve test op donderdag zorgde ervoor dat de drievoudig olympisch kampioene toch van start kon gaan. Kromowidjojo waagt zich niet aan de vraag of de maatregelen terecht zijn of niet. "Ik ga ook niet over beleid. Ik hoop dat de cijfers omlaag gaan. De finale is op 3 en 4 december, ik hoop dat er dan weer publiek bij mag zijn. We gaan het zien."

'ISL is geen plaatselijk wedstrijdje' Toernooidirecteur Andrea Di Nino is een stuk uitgesprokener. "We gaan zeker door", klinkt het stellig. "Het is heel belangrijk voor de regering om te realiseren dat dit een internationaal evenement is en niet een plaatselijk wedstrijdje." De Italiaan, die in het verleden zwemcoach was van onder anderen Chad Le Clos, heeft zelfs een dringend advies voor het Nederlandse kabinet. "Er is vier miljoen dollar geïnvesteerd door Eindhoven, die investering wordt grote schade toegebracht. De overheid moet nadenken om een klein percentage aan publiek toe te laten met inachtneming van de regels, zoals het ook in andere landen gebruikelijk is. Je kunt de Nederlanders niet ontzeggen om deze geweldige show live te komen bekijken."

Ranomi Kromowidjojo kon vanwege quarantaine alleen digitaal haar bijdrage leveren aan de persconferentie voor de ISL in Eindhoven. - ANP

André Cats, technisch directeur van de Nederlandse zwembond KNZB, heeft meer begrip voor de maatregelen. "De gemeente Eindhoven heeft echt zijn nek uitgestoken om hier het zwembad vier weken vrij te maken om al die zwemliefhebbers de kans te geven om te komen kijken. Eindhoven is een zwemstad en heeft grote ambities, als dat dan stopt op dag twee, dan is dat best zuur." Ook Cats houdt zich op de vlakte wat betreft de vraag of de maatregelen terecht zijn. "Ik denk dat wij mensen hebben, OMT en regering, die daar vreselijk goed over nadenken en heel veel verantwoording dragen. We zien allemaal de cijfers; dit kan zo niet. En dat een evenement met publiek daar een aandeel in moet leveren, dat snap ik."