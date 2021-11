Olympisch skiester Jelinkova maakt teleurstellende rentree na tien maanden revalidatie

Twee weken geleden sloeg Jelinkova de eerste World Cup in Sölden uit voorzorg over, maar inmiddels is ze klaar voor het wedstrijdseizoen.

Jelinkova plaatste zich bijna tien maanden geleden voor de Olympische Winterspelen, maar raakte een dag na haar kwalificatie ernstig geblesseerd . Bij een val in de wereldbeker van Kranjska Gora scheurde ze de voorste kruisband in haar linkerknie, waarna een lange revalidatie volgde.

Aan het einde van de zomer stond Jelinkova voor het eerst sinds haar blessure weer op de ski's, in een hal in België. "Ik merkte gewoon: ik ben het skiën niet verleerd. Het was heel emotioneel en vooral heel mooi. Ik had het echt heel hard nodig", aldus Jelinkova, die liever niet te vaak terugdenkt aan haar val.

Mentaal heeft ze de moeilijke periode een plek gegeven, al ging dat niet zo makkelijk. "Ik heb daar wel echt lang voor nodig gehad, maar ik zie het eigenlijk nu zo dat ik er sterker van ben geworden."

Olympisch debuut

Ook fysiek boekte Jelinkova de afgelopen maanden veel vooruitgang. "Ik denk dat ik er nog beter voor sta dan vorig jaar, omdat ik langer aan mijn conditie heb gewerkt. Ik voel me heel goed", keek de 26-jarige Jelinkova vooruit.

Dat goede gevoel vertaalde zich in Lech dus nog niet naar goede resultaten. Maar Jelinkova heeft nog drie maanden te gaan voordat ze haar olympische debuut maakt, tijdens de Winterspelen in Peking.

Jelinkova wordt daarmee na zeventig jaar de opvolgster van Margriet Prajoux-Bouma, die op de Winterspelen van 1952 in Oslo de laatste Nederlandse olympiër was in het alpineskiën.