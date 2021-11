Ziekenboeg PSV nog voller: Zahavi keert geblesseerd terug uit Israël

PSV-spits Eran Zahavi is vrijdagavond tijdens het duel tussen Israël en Oostenrijk uitgevallen met een knieblessure. De Israëliër staat naar verwachting zo'n vier weken aan de kant.

De all-time topscorer van Israël met 33 doelpunten verliet na een uur spelen het veld, nadat hij iets had horen klikken in zijn knie. Dit zou gebeurd zijn na een tackle in de eerste helft. Israël verloor het duel met 4-2

Ziekenboeg

PSV heeft al een behoorlijk volle ziekenboeg. Cody Gakpo, Mario Götze, Noni Madueke en Yorbe Vertessen misten allen de laatste competitiewedstrijd, tegen Fortuna Sittard. Vertessen en Götze lijken na de interlandperiode weer beschikbaar.