Ciao Rossi: 'Motorsport neemt afscheid van een icoon, gelukkig in levende lijve'

Wie denkt aan grootheden van de popmuziek, denkt algauw aan Michael Jackson of Prince. Bij de beste voetballers aller tijden zal gedacht worden aan Johan Cruijff of Diego Maradona. En wie denkt aan de beste motorcoureurs aller tijden, komt ongetwijfeld uit bij Valentino Rossi. "Hij is een fenomeen. Hij heeft deze sport groot gemaakt", zegt oud-coureur Jurgen van den Goorbergh over Rossi. De 42-jarige Italiaan staat aan de vooravond van zijn 432ste en laatste Grand Prix, zondag neemt hij in Valencia definitief afscheid van zijn geliefde sport. Van den Goorbergh, de laatste Nederlander die een volledig seizoen reed in de MotoGP, de koningsklasse van de motorsport, streed in 2001 en 2002 tegen Rossi en spreekt vol bewondering over de Italiaan. Duizelingwekkende cijfers Met negen wereldtitels, 115 Grand Prix-overwinningen en 199 podiumplaatsen is dat ook logisch. Het zijn duizelingwekkende cijfers die 'The Doctor' in zijn carrière bij elkaar heeft gereden. Ook Formule 1-coureur Lewis Hamilton zal Valentino Rossi gaan missen.

Motorsportcommentator Hans van Loozenoord volgt Rossi al diens hele carrière en spreekt van een publiekslieveling. "Iedereen houdt van die man. Niet alleen raceliefhebbers, maar ook de omaatjes en moeders thuis." Met een vriendelijke uitstraling en een flinke dosis zelfvertrouwen tovert Rossi volgens Van Loozenoord bij menig fan een glimlach op het gezicht. Maar het is niet alleen de charme die Rossi groot maakt. Volgens Van Loozenoord en Van den Goorbergh is hij ook een vechter op de baan en kan hij bikkelhard zijn. "Vooral voor zijn directe concurrenten. Die hebben wel gezweet met hem", weet Van den Goorbergh. Pure finesse Rossi is volgens Van den Goorbergh niet vies van psychologische oorlogsvoering. "Hij kan iedereen opzetten tegen zijn concurrent." Maar waar Rossi voor- en achteraf het vuurtje kan opstoken, daar gedraagt hij zich op de baan vaak voorbeeldig. "Hij rijdt heel clean", zegt Van Loozenoord. "Hij heeft een mooie en rustige rijstijl. Hij rijdt op talent en zijn gevoel met een motorfiets is uniek. Pure finesse", vult Van den Goorbergh aan.

Als een kameleon past Rossi zich door de jaren heen aan. Op verschillende motoren is hij de beste en telkens weet hij zich de technische aanpassingen eigen te maken. "Hij heeft iedere evolutie van de MotoGP-motor meegemaakt", aldus Van den Goorbergh. Voor motorcoureur Michael van der Mark is en blijft Rossi altijd speciaal. Als jong ventje kijkt hij op tegen Rossi en als hij bij de TT van Assen eens op diens motor plaatsneemt, is hij om. "Dat was echt het moment dat ik tegen mijn vader zei: ik wil ook racen." Bijzonder telefoontje Dat doet Van der Mark en in 2017 rijden ze beiden voor Yamaha. Terwijl Van der Mark geniet van zijn vakantie, krijgt hij een bijzonder telefoontje. Rossi heeft een paar weken eerder zijn been gebroken en via de telefoon wordt Van der Mark gevraagd of hij Rossi wil vervangen. Van der Mark kan zijn geluk in eerste instantie niet op en is met zijn hoofd in de wolken, maar door een snelle rentree van Rossi blijft het bij een droom. De Italiaan is voldoende hersteld en verschijnt zelf aan de start in Aragón. "Het is sowieso een eer om gevraagd te worden. Ik heb er ook geen moeite mee", aldus Van der Mark, die tegenwoordig racet in de WK Superbike. "We hebben er achteraf veel om gelachen."

Overal ter wereld zijn fans van Rossi, maar een speciale status heeft hij in Drenthe, getuige zijn benoeming tot ereburger van Assen eerder dit jaar. Als tienvoudig winnaar van de TT heeft hij de harten van de Drenten gestolen, de tribunes kleuren steevast geel-zwart, de kleurencombinatie waar de Italiaan het patent op heeft. "Het merk Rossi is supergroot", wijst Van Loozenoord op de verschillende shirtjes en petjes met nummer 46 erop. En daar is de Italiaan hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor. "Hij is de baas van zijn eigen kledingimperium. De fabriek waarin alles wordt gemaakt staat in zijn geboortedorp Tavullia en hij is daar een van de grootste werkgevers." Van den Goorbergh deelt die mening. "Het beeldmerk 46 is uniek. Dat staat als een huis." Bekijk hier de laatste GP-overwinning van Rossi in Assen,

Rossi's laatste wereldkampioenschap dateert uit 2009 en 'Vale' rijdt de laatste jaren veelal in de achterhoede. "Het is toch wel een demasqué", zegt Van Loozenoord. "De grote Rossi heeft ingeleverd, dat vind ik jammer." Prestige ingeleverd Op je hoogtepunt stoppen is een bekende uitspraak en die vlieger gaat voor Rossi niet op, al geeft Van Loozenoord wel aan dat het lastig is om die beslissing op het juiste moment te nemen. "In deze sport ben je ook afhankelijk van de motor die je hebt en daardoor is het nog moeilijker inschatten." "Bovendien heeft Rossi er nooit een geheim van gemaakt dat dit (motorsport, red,) zijn leven is. Hij is en blijft een enorme liefhebber." Is het wel een smet op zijn carrière? "Nee", zegt Van Loozenoord. "Omdat hij de laatste jaren is verslagen, heeft hij iets aan prestige ingeleverd, maar zeker niet aan glans. Hij toont zich altijd een waardig verliezer."

