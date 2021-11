Sint aangekomen, aanhoudingen bij demonstratie in Breda

In veel gemeenten in het land zijn vandaag en morgen sinterklaasintochten. Vanwege de coronapandemie verlopen die, net als vorig jaar, wel anders dan normaal.

Bij de landelijke intocht, die vanaf 12.00 uur was te volgen op NPO 3, werd de Sint door burgemeesters en kinderen begroet bij het Grotepietenhuis (Paleis Soestdijk). Zij liepen langs de goedheiligman en brachten als cadeau streekproducten mee. Publiek was niet welkom. In het Sinterklaasjournaal van gisteren was te zien dat de Sint al zijn intrek had genomen in zijn tijdelijke verblijf in Nederland.

Arrestaties

Breda koos in verband met de coronamaatregelen voor een sinterklaasevenement in plaats van een intocht. Daar werden zeven mensen opgepakt omdat zij zich volgens de politie opdrongen aan demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en weigerden te vertrekken.

Breda heeft gekozen voor grijze pieten, tot ongenoegen van KOZP. Zij zien de grijze piet als "een schadelijke poging om racisme in stand te houden". Veel agenten zijn aanwezig om te zorgen dat het niet tot confrontaties komt tussen de actievoerders en anderen.

In Rotterdam kwam Sinterklaas aan op de Willemskade. Op het Willemsplein werd hij ontvangen door burgemeester Aboutaleb. Om daarbij te kunnen zijn, moesten mensen een coronatoegangsbewijs laten zien. Voor de rest van de route is de coronapas niet nodig.

Ook in Dordrecht wordt gebruikgemaakt van de coronapas. Daar is dit jaar geen traditionele intocht, maar een besloten feest in de Grotekerkstuin.

Bekijk hier de intocht door het hele land: