Onderwijsminister Slob over middelbare scholen: 'Het is veilig'

Mocht er ergens een corona-uitbraak zijn of als scholen zich niet aan de regels houden, dan is het volgens Slob niet uitgesloten dat scholen weer moeten sluiten. "Dat scenario is altijd mogelijk. Bij iedere wijziging van de situatie moeten we opnieuw alert zijn."

Volgens de minister zijn er voldoende adviezen dat scholen weer open kunnen. "Er is alleen nooit 100 procent garantie dat alles goed gaat", erkent Slob in het NOS Radio 1 Journaal. Het belangrijkste is dat iedereen de regels volgt, zegt hij: "Blijf thuis als je klachten hebt."

In het noorden van het land beginnen deze week de scholen weer. Voor het eerst sinds maart zijn dan alle kinderen weer tegelijk op school, ook op middelbare scholen. "Het is veilig", zegt minister van Onderwijs Arie Slob.

Ook docent Bas Kraakman is opgelucht. "Het voelt lekker om weer te beginnen. Ik heb zin om in de klas te zitten en weer echt een band op te bouwen met de leerlingen. Dat heb je fysiek toch meer dan online."

"Ik ben heel blij iedereen weer te zien", zegt directeur Wim van Reenen van het Clusius College in Alkmaar. Hoewel de middelbare scholen vandaag starten, zullen er op de meeste scholen nog geen leerlingen rondlopen. De scholen hanteren een 'opstartdag' en ontvangen morgen (of woensdag) voor het eerst leerlingen. "Morgen stuiteren hier weer honderden leerlingen alle kanten op", aldus Van Reenen.

Om alles in goede banen te leiden heeft Rob Bekema, de conciërge van de school, de nodige maatregelen getroffen. Pijlen op de grond moeten de leerlingen wegwijs maken en op de tafel van de docent staat een 'kuchscherm': een plastic scherm dat spatjes tegenhoudt. "Zo kan een leerling toch een vraag stellen aan het bureau van de docent", zegt Bekema.

Ventilatie

Ook het ventilatiesysteem heeft de school in Alkmaar aangepast. In onderwijskringen is ongerustheid over de rol van ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus. De school in Alkmaar maakt normaal gesproken gebruik van binnen- en buitenlucht. Vanwege corona is dit aangepast: "We recirculeren de lucht nu niet meer, en gebruiken alleen de schone lucht. Maar dat zal in de winter wel hogere stookkosten gaan geven", voorspelt de conciërge.

Minister Slob zegt dat als scholen zich bij de ventilatie in schoolgebouwen houden aan de geldende eisen uit het Bouwbesluit, er geen reden is tot zorg. "Het overgrote deel van de scholen heeft de zaken gewoon op orde. De scholen krijgen hierbij vanuit de sectorraden en vanuit de GGD'en ondersteuning", zegt Slob.

In de zomermaanden wordt geadviseerd om ramen te openen, maar in de koude wintermaanden wordt dit lastiger. Slob: "Dan wordt dat een ander verhaal. Ik werk er hard aan om scholen te ondersteunen en kom in de komende dagen met meer informatie hierover."