Duterte strijdt waarschijnlijk met dochter om vicepresidentschap Filipijnen

De dochter van de Filipijnse president Duterte heeft zich verkiesbaar gesteld voor het vicepresidentschap van het land. De 43-jarige Sara Duterte-Carpio zal het waarschijnlijk opnemen tegen haar vader. Volgens Filipijnse media maakt hij zijn kandidatuur maandag bekend.

Als de twee inderdaad tegenover elkaar staan, is dat onverwacht. Omdat de 76-jarige Duterte niet mag opgaan voor een tweede termijn als president, was de verwachting aanvankelijk al dat hij voor het vicepresidentschap zou gaan.

Die ambities leken verleden tijd toen Duterte vorige maand zijn afscheid van de politiek aankondigde, maar daar gaat hij nu dus waarschijnlijk van terugkomen. Zijn rechterhand, senator Christopher Bong Go, stelt zich verkiesbaar als president.

Dochter werkt samen met zoon dictator Marcos

Duterte-Carpio maakte vanochtend haar kandidatuur officieel bekend. Van haar werd gedacht dat ze voor het presidentschap zou gaan, maar ze richt haar pijlen op een andere post. Ze is nu de burgemeester van de stad Davao, waar ze haar vader opvolgde.

Vanochtend werd ze als voorkeurspartner benoemd door Ferdinand Marcos Jr., die zelf een gooi doet naar het presidentschap. Hij is de zoon van oud-dictator Ferdinand Marcos, die het land tussen 1965 en 1986 regeerde en na een volksopstand het land uit vluchtte.

Marcos Jr. ligt onder vuur omdat hij weigert excuses aan te bieden voor en afstand te nemen van het regime van zijn vader. Die zou tevens in zijn regeerperiode enkele miljarden dollar voor zijn familie opzij hebben gezien, iets dat Marcos Jr. ontkent. Zelf werd hij in 1995 al veroordeeld voor belastingontduiking. In 2016 werd hij net geen vicepresident.

Keiharde aanpak drugscriminaliteit

Vader Duterte kwam in dat jaar aan de macht en werd internationaal bekend vanwege zijn zerotolerancebeleid ten aanzien van drugscriminaliteit en zijn soms boude uitspraken. Hij verklaarde al voor zijn aantreden de oorlog aan drugscriminelen en noemde ze herhaaldelijk 'klootzakken' in toespraken.

Naar aanleiding van zijn beleid werden vele duizenden mensen vermoord. Het Internationaal Strafhof in Den Haag doet onderzoek naar mogelijke misdaden tegen de menselijkheid.

In de Filipijnen wordt de vicepresident apart gekozen van de president. Het kan dus voorkomen dat die van compleet tegenovergestelde partijen zijn. Volgend jaar mei wordt duidelijk hoe de nieuwe regering eruit gaat zien. Andere deelnemers aan de presidentsverkiezingen zijn onder anderen voormalig bokskampioen Manny Pacquiao en de huidige vicepresident Leni Robredo.