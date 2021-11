Danyar is nooit bij de Poolse grens aangekomen. Een paar dagen na zijn vertrek liet hij ons weten dat hij op het vliegveld in Minsk is tegengehouden door de Wit-Russische autoriteiten.

Het geld dat hij bij zich had om smokkelaars te betalen is afgepakt en vervolgens is Danyar op het vliegtuig terug naar Irak gezet. Zijn vader is, ondanks de mislukte poging om Europa te bereiken, opgelucht dat zijn zoon weer thuis is.