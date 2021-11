Argentinië stap dichter bij WK na moeizame uitzege op Uruguay

Argentinië heeft een grote stap gezet richting het WK in Qatar. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni won op bezoek bij Uruguay met 1-0.

"We speelden niet goed en op dat moment is de opdracht simpel: de zege uit het vuur slepen. Dat hebben we gedaan", zei Scaloni na het duel. Het had inderdaad anders af kunnen lopen. In Montevideo kreeg de thuisploeg de meeste kansen, maar was slordig in de afronding. Zo raakte Luis Suárez de paal na een halfuur spelen.

De enige goal was toen al gevallen. Ángel Di María krulde de bal na zeven minuten prachtig in de bovenhoek. Lionel Messi zag dat vanaf de bank. De aanvaller, hersteld van een blessure, viel in na 75 minuten.

Tweede plaats

Argentinië bezet de tweede plaats in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep, achter Brazilië. De eerste vier plaatsen zich rechtstreeks, de nummer vijf speelt nog een internationale play-off. De Brazilianen kwalificeerden zich donderdagnacht als eerste voor de WK-eindronde dankzij een 1-0 thuiszege op Colombia.

Dinsdag treffen in het Argentijnse San Juan Argentinië en Brazilië elkaar.